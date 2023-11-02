Убитая горем Анна Заворотнюк заговорила о самочувствии тяжелобольной матери

Дочь актрисы рассказала, как сейчас себя чувствует ее знаменитая мать

Блогерша и модель Анна Заворотнюк крайне редко в своих постах в социальной сети затрагивает грустную тему заболевания матери Анастасии. Однако иногда все же отвечает неравнодушным подписчикам, которые нередко интересуются состоянием любимой актрисы. На прямой спрос 27-летняя Анна лаконично, но реагирует. Вот и сейчас она поделилась новостями о состоянии мамы.

Девушку спросили в комментариях, как мама. Убитая горем из-за тяжелого заболевания матери модель честно призналась, что ей пока что нечем утешить искренне любящих Анастасию людей.

"Болеет очень сильно. Мне тяжело обсуждать эту тему", – коротко отреагировала модель.



Напомним, что пятый год кинозвезда, прославившаяся в том числе главной ролью в нашумевшем сериале "Моя прекрасная няня" сражается с тяжелой онкологической болезнью – у нее рак мозга. Она регулярно лечится, в том числе за границей, но пока подвижек к излечению не наблюдается. Никаких прогнозов ни медики, ни семья Заворотнюк не дают. А поклонники надеются, что однажды красавица Анастасия все же появится на экране с оптимистичным заявлением о выздоровлении.

Ранее мы писали, что дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление, потрясшее поклонников и возмутившее их до глубины души.

