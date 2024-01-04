Чернышев бросил тяжелобольную жену на Новый год

Все чаще начали обсуждаться слухи о том, что супруги на грани развода

Четыре года назад "прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк пропала с экранов, из соцсетей, перестала появляться на ТВ и сниматься. Поначалу семья скрывала страшный диагноз, но вскоре правда выплыла наружу. С тех пор муж и дети актрисы живут с тяжелобольной Анастасией. Все чаще начали говорить, что Заворотнюк и Чернышев не то в ссоре, не то на грани развода.

В пользу этой версии говорит то, что Петр Чернышев не пришел на празднование Нового года: мать Анастасии и ее старшие дети Анна и Майкл устроили небольшую семейную вечеринку. На фотографиях с празднования фигуриста нет. Окружение актрисы говорит, что он не ладит с Анной и Майклом, поэтому и пропустил семейный праздник. Однако и слухи о разводе и измене тоже курсируют.

Еще одна гиря на чашу весов – недавнее событие, когда Чернышев подарил коллеге, фигуристке Аделине Сотниковой роскошный в своем великолепии букет на день рождения. Пользователи Сети наперебой обсуждают, что такие шикарные букеты не дарят тем, кого считают просто друзьями. Одни сочувствуют фигуристу, сражающемуся за здоровье жены, другие осуждают то, что он, по их мнению, посматривает на сторону при наличии тяжелобольной супруги рядом.

Ранее мы писали, что недавно Петр Чернышев до неузнаваемости изменился накануне премьеры очередного ледового спектакля.

