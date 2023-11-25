Сворачивал ради нее горы: в кого был влюблен Чернышев до встречи с Заворотнюк

Сворачивал ради нее горы: в кого был влюблен Чернышев до встречи с Заворотнюк
Петр Чернышев. Фото: Anton Belitsky/Global Look Press globallookpress.com
У красавца-фигуриста была романтическая история и до громкой женитьбы на актрисе

Петр Чернышев – знаменитый фигурист. Некогда он был отличным "одиночником", однако после травмы вынужден был перейти в танцы на льду. Красавец-мужчина, тренер и хореограф вызывает огромный интерес у женщин в разных странах. Всем интересна личная жизнь импозантного спортсмена.

"Прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк – не первая любовь в жизни Петра Чернышева. Женился он впервые в 17 лет на коллеге-фигуристке Наталье Анненко. Когда она уехала в США для участия в зарубежном шоу, Чернышев поехал за ней. Влюбленные совершали безумные поступки вроде многочасового перелета ради свидания в несколько минут.

Через несколько лет фигурист увлекся фигуристкой Наоми Ланг, с которой он пять раз становился чемпионом мира и дважды – мировых чемпионатов. Однако и американская красотка не удержала красавца-мужчину в своей жизни.

После 15 лет заграничной жизни Чернышев вернулся в Россию – по работе. Но на съемках шоу "Ледниковый период" он встретил популярную после сериала о прекрасной няне Анастасию Заворотнюк и влюбился. Творческая натура, Чернышев романтично сделал предложение любимой, выйдя из моря с кольцом в руках. Тайно расписавшись в московском ЗАГСе, молодожены ездили венчаться в Крым.

Через 10 лет у супругов появилась общая дочь Мия. Для Заворотнюк это был третий ребенок, для Чернышева – первый и единственный. Америка осталась в прошлом, а красавец-фигурист оказался потерян для поклонниц и фанаток. Его сердце досталось очаровательной актрисе.

И даже когда Анастасия тяжело заболела онкологией, Петр остался рядом. Он много работает, чтобы лечить жену, и ни на что не жалуется. Недавно после ледового спектакля Чернышев показал публике подросшую Мию, выехав на лед с девочкой на руках. После чего поставил малышку в общий ряд для фото.

Ранее мы писали, что Татьяна Навка нашла замену Петру Чернышеву для новой версии "Спящей красавицы".

Источник: Телепрограмма ✓ Надежный источник
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