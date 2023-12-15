Чернышев изменился до неузнаваемости: что произошло с мужем Заворотнюк

Чернышев изменился до неузнаваемости: что произошло с мужем Заворотнюк
Петр Чернышев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press globallookpress.com
Внезапная смена имиджа фигуриста ошеломила его поклонников

В ближайшее время состоится премьера ледового спектакля Татьяны Навки. Одного из главных героев сыграет фигурист Петр Чернышев. На афише предстоящего спектакля почти никто не узнавал знаменитого артиста – он изменился до неузнаваемости.

Афиша спектакля "Вечера на хуторе"

Татьяна Навка несколько лет мечтала поставить гоголевскую сказку, но не решалась. И вот теперь она осуществила свою мечту. От классической трактовки произведения она немного отступила.

"Гоголь не заморачивался. У него все просто. Никакой драматургии, страдания, преодоления. Мы развернули историю", – поведала постановщица.

В спектакле задействованы знаменитые фигуристы, чьи имена на слуху у всех любителей этого вида спорта: Маргарита Дробязко и ее партнер Повилас Ванагас, Камила Валиева, Виктория Синицына и другие. Князя Потемкина играет 52-летний муж Анастасии Заворотнюк, Петр Чернышев, который недавно кардинально изменил имидж, сбрил бороду. Без привычного "украшения" на лице и в парике многие его на афише просто не узнали.

Ранее мы писали, какие женщины царили в сердце прославленного фигуриста до той знаковой встречи с красавицей-актрисой Анастасией Заворотнюк.

Источник: Шоу "Мурзилки LIVE" ✓ Надежный источник
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