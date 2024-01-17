"Анастасии нет": появились новости о кончине Заворотнюк

Звезда борется с онкологией больше четырех лет

Блогер Антон Суворкин в очередной раз шокировал общественность своим заявлением. Светский сплетник сообщил, что Анастасии Заворотнюк давно нет в живых, и в ближайшее время об этом будет сообщено официально.

"Инфа вроде стопроцентная: у нее кредиты в России. В случае ее ухода к праотцам все заберут", – сообщил печальные известия блогер.

Суворкин также сказал, что родственники опасаются огромных долгов, которые на них повесят в случае кончины Анастасии, и именно поэтому так тщательно скрывают состояние больной звезды. Блогер не отрицает, что все это может оказаться просто сплетнями, однако добавил – его журналистский опыт показывает, что самые невероятные слухи могут быть правдой.

Антон Суворкин не раз высказывался о Заворотнюк. Например, недавно он сообщил, что Петр Чернышев изменяет своей тяжелобольной жене. После он ошарашил общественность новостью о разводе фигуриста и актрисы.

Не удивительно, что вокруг пары ходит столько слухов, ведь подробности состояния Анастасии Заворотнюк практически не раскрываются, а если что-то и попадает в массы, то родственники это никак не комментируют.