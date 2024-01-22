По здоровью Заворотнюк нанесли опасный удар

По здоровью Заворотнюк нанесли опасный удар
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Иммунитет звезды может не выдержать нагрузки

Последние годы Анастасия Заворотнюк борется с онкологией – как правило, болезнь появляется в том случае, когда иммунитет не справляется со своими функциями. Врачи стараются помочь звезде "Моей прекрасной няни" с помощью сложных процедур, но справиться со всеми факторами, которые влияют на состояние артистки, они не в силах.

Недавно стало известно, что по здоровью Заворотнюк нанесли опасный удар. Все из-за появления в их доме нового питомца. Дочь Анна сообщила, что теперь у них живет маленький и миленький ежик. Питомца назвали Вилькой.

Фото: соцсети

Однако врачи бьют тревогу. Внешне ежики выглядят довольно безобидно для человека, но на самом деле они таят скрытую опасность. Дикие хищники являются переносчиками опасных инфекций и заболеваний, что может серьезно усугубить состояние онкобольной Заворотнюк, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Единественная надежда в том, что еж прошел необходимый осмотр у ветеринара и артистку на всякий случай оградили от питомца для избежания негативных последствий.

Ранее сплетники заявили, что Чернышев долгое время изменяет Заворотнюк.

Источник: Дни.ру
По теме

Без Пугачевой не обошлось: названа истинная причина отмены Киркорова

Певец мог пострадать из-за бывшей жены

Унизила весь народ: казахи резко ответили Канделаки на выпады

В стране не оценили ее высказываний о манкуртах

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей