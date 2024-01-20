"Ждет ее ухода": Чернышева заподозрили в постоянных изменах Заворотнюк

"Ждет ее ухода": Чернышева заподозрили в постоянных изменах Заворотнюк
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поговаривают, что он не был верен артистке с самого начала

Семья Анастасии Заворотнюу и Петра Чернышева считается одной из самых закрытых в российском шоу-бизнесе. С тех пор, как у артистки обнаружили опухоль, все ее родственники отказались давать какие-либо интервью или откровенничать на эту тему. Однако иногда некоторые тайны семейных отношений все же попадают в общественное пространство.

Например, в последнее время стали поговаривать, что брак между Чернышевым и Заворотнюк дал трещину. Фигурист практически не появляется на семейных мероприятиях, где есть дети артистки – ходят слухи, что сын и дочь Анастасии категорически не выносят Петра. И теперь стала известна возможная причина.

Популярный скандальный блогер Антон Суворкин заявил, что сейчас Чернышев и Заворотнюк на грани развода. Болезнь сильно отразилась на внешнем виде актрисы, из-за чего былые пылкие чувства фигуриста к ней остыли. По словам сплетника, существует высокая вероятность, что муж звезды "Прекрасной няни" завел себе роман на стороне – мол, Чернышева давно заподозрили в постоянных изменах Заворотнюк.

"Подозревают, что Петр не был верен изначально… Получается, он ждет ее ухода и потом пустится во все тяжкие", – заявил Суворкин.

Ранее этот же блогер заявил, что возможно Анастасии Заворотнюк давно нет в живых. У знаменитости до болезни накопились многомиллионные долги, которые в случае ее кончины лягут на мужа и детей – поэтому информацию о ее смерти могут тщательно скрывать.

Источник: YouTube
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