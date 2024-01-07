"Нет смысла ждать выздоровления": врачи рассказали о состоянии Анастасии Заворотнюк

По словам медиков, опухоль в голове не могла не повлиять на мозг

Несколько лет назад жизнь звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк бесповоротно изменилась. Ей диагностировали агрессивную форму опухоли головного мозга. За годы болезни улучшений не видно.

Еще недавно Заворотнюк жила как в сказке: отличная карьера, известность, обожаемый и любящий супруг и крошечная дочка. Но болезнь перечеркнула все. В первое время семья скрывала проблемы со здоровьем, объясняя исчезновение звезды отъездом на отдых, но постепенно правда раскрылась. Пять лет преданные поклонники актрисы неустанно следят за состоянием своего кумира. Семья Заворотнюк, впрочем, не особо балует прессу и фанатов подробностями состояния Анастасии.

Время от времени какие-то сведения все-таки просачиваются в сеть. Иногда в своем блоге о состоянии матери рассказывает старшая дочь Анастасии Анна. Специалисты-онкологи и представители смежных медицинских областей тоже иногда размышляют о состоянии актрисы и прогнозах на ее будущее. Так, комментарий дал заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии Петр Чумаков.

Он считает, что ждать полного выздоровления смысла нет. Мозг так или иначе пострадал от опухоли в голове, плюс две перенесенные операции не могли не оставить след на здоровье тяжело больной актрисы. Чумаков полагает, что не исключены нарушения логического мышления и мозговой деятельности.



"Это же болезнь головного мозга, поэтому он не может не повредиться", – заметил Чумаков.



Однако специалист считает, что на адекватность актрисы это могло и не повлиять.

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