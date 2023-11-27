"Не было сил": дочь тяжелобольной Заворотнюк с трудом пережила День матери

Наследница актрисы поделилась своими переживаниями

26 ноября в России отмечался день всех мам – селебрити выражали благодарность матерям за воспитание, любовь и вложенный труд. Не стала молчать и Анна Заворотнюк, чья звездная мама давно борется с раком.

Родная дочь Анастасии не стала скрывать перед публикой, что столь светлый праздник для нее – непосильное испытание. После таких потрясений 27-летняя девушка не находит в себе силы отмечать светлый для остальных счастливчиков день.

"Вчера не было сил всех вас поздравить, для меня это очень сложный день", – призналась красавица Анна.

Вот и вчера Анна сообщила, что не смогла поздравить ни одну из мам, с которыми знакома лично. Однако в итоге пожелала каждой матери здоровья.

Напомним, в 2023 году стало известно, что Анастасия Заворотнюк вернулась домой после длительного лечения в онкологическом центре. Ныне она находится на домашнем лечении в Крекшино, пишут медиа.

А не так давно "Утро" рассказывало о бывшей избраннице Петра Чернышева до того, как тот повстречал красавицу Анастасию – первая невероятная любовь случилась, когда спортсмену было всего семнадцать лет.