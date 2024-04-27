Экс-замминистра Иванов владел элитной недвижимостью и большим автопарком

Супруги предпочитали жить на широкую ногу

Обвиняемый во взяточнистве бывший замминистр обороны Тимур Иванов вместе с супругой успели стать владельцами элитной недвижимости и авто на огромную сумму денег. Журналистам удалось установить, что находилось в собственности у него по 2019 год. Последних сведений нет, поскольку Минобороны запретило публикацию открытых данных о лицах, подлежащих государственной защите, три года назад, а декларации о доходах перестали обнародоваться из-за проведения СВО.

Известно, Иванов был женат на Светлане Захаровой с 2010 года. Уже спустя шесть лет супруги имели девять элитных автомобилей. В период с 2016 по 2019 пара покупала новые машины ежегодно, увеличив свой автопарк до 12 единиц.

На министра были записаны Chevrolet Suburban, ЗиС-110, стоимость которого может достигать 18 млн рублей. Его супруга была владелицей Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2 и двух мотоциклов Harley-Davidson.

Пять лет назад супруги приобрели себе особняк на 1,5 тысячи квадратных метров, но оформлять на себя недвижимость Иванов не стал, записав все на Захарову. Он официально имел небольшую часть в квартире на 44 кв м, а также апартаменты на 300 квадратов. На совместного ребенка пара решила переписать квартиру в Мексике на 350 квадратов.

Согласно декларации, ежегодно с 2016 года бывший замминистра обороны получал около 11-14 млн рублей в год. Его супруга, по задокументированным данным, приносила в семью гораздо больше денежных средств. Например, 55 и 124 млн рублей в 2016 и 2018 годах соответственно.

Сейчас все счета и операции с недвижимостью Иванова и его родственников заблокированы из-за коррупционного дела. Защищать чиновника будут адвокаты, за которых ему придется выложить сумму своего официального годового дохода.