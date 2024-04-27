Экс-замминистра Иванов владел элитной недвижимостью и большим автопарком

Каждый год по машине: что скупал экс-замминистра Иванов в браке
Тимур Иванов. Кадр видео Минобороны РФ
Супруги предпочитали жить на широкую ногу

Обвиняемый во взяточнистве бывший замминистр обороны Тимур Иванов вместе с супругой успели стать владельцами элитной недвижимости и авто на огромную сумму денег. Журналистам удалось установить, что находилось в собственности у него по 2019 год. Последних сведений нет, поскольку Минобороны запретило публикацию открытых данных о лицах, подлежащих государственной защите, три года назад, а декларации о доходах перестали обнародоваться из-за проведения СВО.

Известно, Иванов был женат на Светлане Захаровой с 2010 года. Уже спустя шесть лет супруги имели девять элитных автомобилей. В период с 2016 по 2019 пара покупала новые машины ежегодно, увеличив свой автопарк до 12 единиц.

На министра были записаны Chevrolet Suburban, ЗиС-110, стоимость которого может достигать 18 млн рублей. Его супруга была владелицей Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2 и двух мотоциклов Harley-Davidson.

Пять лет назад супруги приобрели себе особняк на 1,5 тысячи квадратных метров, но оформлять на себя недвижимость Иванов не стал, записав все на Захарову. Он официально имел небольшую часть в квартире на 44 кв м, а также апартаменты на 300 квадратов. На совместного ребенка пара решила переписать квартиру в Мексике на 350 квадратов.

Согласно декларации, ежегодно с 2016 года бывший замминистра обороны получал около 11-14 млн рублей в год. Его супруга, по задокументированным данным, приносила в семью гораздо больше денежных средств. Например, 55 и 124 млн рублей в 2016 и 2018 годах соответственно.

Сейчас все счета и операции с недвижимостью Иванова и его родственников заблокированы из-за коррупционного дела. Защищать чиновника будут адвокаты, за которых ему придется выложить сумму своего официального годового дохода.

Источник: РИА "Новости"
По теме

"Максимальный ущерб": в России раскрыли цель странного визита главы МИД Британии

Представителю Лондона неожиданно потребовалось посетить Узбекистан

В Британии готовятся к скорой кончине короля Карла III

Источники говорят, что его состояние вызывает опасения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей