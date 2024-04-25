Shot опубликовал фото особняка задержанного замглавы Минобороны Иванова

Иванов жил на широкую ногу

Дело задержанного по подозрению во взятничестве заместителя руководителя российского Минобороны Тимура Иванова обрастает новыми подробностями. Сейчас в отношении высокопоставленного лица продолжаются следственные действия, мужчина находится под арестом. В это время журналисты раскопали, как выглядит дом, в котором, по имеющимся у Telegram-канала Shot данным, проживал заместитель Шойгу.

Напомним, задержанный занимал должность заместителя главы Минобороны Российской Федерации Сергея Шойгу с 2016 года. Теперь он находится в заточении по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

По предоставленным журналистами данным, Тимур Иванов проживал в элитном поселке на Рублевке. Дом замминистра вызывает восхищение и трепет. По оценкам экспертов, он стоит порядка одного миллиарда рублей. Резиденция занимает площадь в тысячу "квадратов", дом выполнен в английском стиле из дорогого кирпича.

Трехэтажный особняк предлагает к услугам хозяев и гостей четыре огромные спальни, пять роскошных уборных, несколько гостиных, кинотеатр и отдельную террасу для приготовления барбекю.

Сообщается, что адрес именно этого дома фигурирует в деле, как место проживания задержанного Иванова. Как утверждает Shot, в кадастре владельцем особняка числится Российская Федерация.

К слову, ранее в ОНК рассказали о состоянии задержанного замминистра Иванова.