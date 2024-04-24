Полковник Баранец назвал замминистра обороны Иванова "великим тружеником"

По их словам, мужчина зарекомендовал себя с профессиональной точки зрения

Тимур Иванов находился в должности заместителя главы Минобороны РФ с 2016 года, и за это время его все запомнили как "великого труженика", утверждает полковник Виктор Баранец, который лично знаком с задержанным.

По его словам, замминистра всегда лично контролировал строительство объектов ведомства. Например, когда в Севастополе возводили учебное заведение, Иванов несколько месяцев спал на кушетке на стройке и курировал работу, чтобы сдать все в срок. Баранец призвал судить чиновника за то, какие хорошие вещи он сделал в период своей службы.

"У него есть заслуженные награды, а не просто с барского плеча звания или ордена. Армия знает Иванова как великого труженика. Я вам говорю то, чему был сам свидетелем", – поделился полковник.

Сейчас в отношении замминистра обороны проходят следственные действия. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Иванова задержали после показаний его близкого друга Бородина, который также проходит одним из фигурантов дела. Своей вины заметитель Шойгу не признает.

После произошедшего стало известно о пропаже его бывшей жены Светланы. Источники утверждают, что женщина любила роскошный образ жизни и подбивала супруга совершать преступные деяния.

При этом в соцсетях появляется информация, что Иванова могли задержать за госизмену, а дело о взятке является прикрытием. Официальные источники эти сведения опровергают.

