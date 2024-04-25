В ОНК рассказали о состоянии задержанного замминистра Иванова

Медик оценил состояние подозреваемого

Заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов после задержания был помещен в СИЗО. Он отбывает меру пресечения в "Лефортово", рассказал замглавы столичного ОНК Николай Зуев.

По его словам, у Иванова в камере есть все необходимое: там чисто, имеются необходимые постельные и гигиенические принадлежности, собственные холодильник и телевизор, питьевая вода. У замминистра нет никаких жалоб на условия содержания.

Также Иванову вызвали в камеру врача, который оценил его состояние, наличие хронических болезний – военный сообщил, что ничем не страдает. В ближайшее время он пройдет ряд дополнительных обследований, в том числе сдачу анализов и прием у психолога.

"Свое моральное состояние оценивает как стабильное, держится", – рассказал Зуев.

Ранее в своем обращении Мосгорсуд назвал Иванова бывшим замминистра главы Минобороны России, хотя ведомство не делало официальных заявлений о его отстранении и на сайте он до сих пор значится в составе замов Шойгу.

Источники утверждают, что Иванова подозревают в участии в коррупционной схеме со строительной компанией "Олимпситистрой", которая занимается восстановлением Мариуполя по заказу Минобороны. Работу она получила, поскольку бесплатно отремонтировала особняк из "Мастера и Маргариты", в котором проживал заместитель Шойгу.

При этом знакомые отзываются об Иванове положительно, называя его настоящим труженником.