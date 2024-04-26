Цены на услуги адвокатов Тимура Иванова начинаются от полумиллиона рублей

Сколько схваченный экс-замглавы Минобороны выложил за адвокатов: суммы поражают
Тимур Иванов. Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com/
Задержанному явно есть, откуда брать деньги

Задержание теперь уже бывшего заместителя главы Минобороны Тимура Иванова получило огромные резонанс. В прессе регулярно появляются новые подробности скандального инцидента. Так, журналистам удалось выяснить, насколько Иванову пришлось раскошелиться для того, чтобы обеспечить себе достойную защиту.

Так, интересы задержанного представляют три адвоката: Денис Балуев, Виктор Швец и Мурад Мусаев. Все юристы являются высококлассными профессионалами своего дела и защищали клиентов во многих громких судебных разбирательствах.

Например, стоимость услуг Балуева стартует от полумиллиона рублей. При этом речь идет только о стадии предварительного следствия. Его коллеги не озвучивают точных сумм новым клиентам, однако, по данным осведомленных источников, расценки Мусаева и Швец не уступают суммам, которые запрашивает Балуев.

При этом очевидно, что резонанс дела может существенно увеличить стоимость услуг адвокатов. Это обычная практика, о чем клиента предупреждают еще на первоначальном этапе. Как известно, последний задекларированный доход Тимура Иванова составлял всего 11,5 миллиона за год. Таким образом, даже приблизительный подсчет услуг юристов говорит о том, что Иванову пришлось выложить за их работу официальный годовой доход.

К слову, ранее были опубликованы фотографии роскошного дома, в котором жил задержанный замминистра обороны Тимур Иванов.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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