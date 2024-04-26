Депутат Милонов заявил о фиктивном разводе замминистра Иванова с женой

Раскрыта главная причина преступлений бывшего замминистра Иванова
Фото: соцсети
Не исключено, что он мог оформить фиктивный развод

Коррупционные схемы в Минобороны Тимур Иванов придумал исключительно для того, чтобы содержать свою супругу Светлану Захарову, уверен депутат Виталий Милонов. Он указал, что долгое время военный злоупотреблял своим служебным положением и воровал государственные деньги.

Милонов уверен, что судить Иванова следует как террориста и "врага народа", ведь любое воровство в оборонном ведомстве наносит вред безопасности страны. И все произошло потому, что чиновнику нужно было одевать свою "светскую львицу" и бывшую жену другого олигарха.

"И почему-то никто не заметил, что у него был фиктивный развод в 2022 году. Это известный приемчик среди коррупционеров – фиктивно развестись и продолжать записывать на нее активы, пассивы", – говорит депутат.

По его словам, дети бывшего замминистра не являются гражданами России. Почему они и его супруга имели право на выезд из страны, когда Иванов имеет допуск к государственной тайне, для него серьезный вопрос.

То, что произошло сейчас с чиновником, является серьезным ударом по системе, уверен Милонов. Всем дали понять, что неприкасаемых больше нет, и, вероятно, Иванова ждет очень суровый приговор. 

Ранее появились снимки из особняка, в котором по слухам проживал бывший заместитель Шойгу.

Источник: Комсомольская правда
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