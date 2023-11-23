Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году

Российская валюта продолжит падать, уверяет экономист

По словам экономиста Натальи Орловой, в новом 2024 году россиянам следует ожидать падения курса рубля. В самые ближайшие месяцы российская валюта вновь будет торговаться в диапазоне 90-95 за доллар и продолжит падение в 2024-м.

Причины для сегодняшнего укрепления валюты следующие: экспортеры вынуждены продавать больше валюты из-за подскочивших в октябре продаж в размере 12,5 миллиарда долларов (еще летом они составляли в месяц порядка 7 млрд). Тенденция в новом году вряд ли изменится.

Однако для выполнения нормы продаж представителям российского экспорта требуется докупать валюту. Порядка 40% экспорта оплачивается рублями. Государство же не видит интереса в возврату к долларовым расчетам.

За счет ужесточения кредитно-денежной политики ЦБ рубль поддерживается за счет рыночных методов в отсутствие валютного контроля. При этом Центробанк прогнозирует на 2024 год очередное повышение ключевой ставки – до 14,5 процента. Для бюджета сильное укрепление рубля не представляет выгоды. Основой считается курс по 90 рублей за доллар.

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