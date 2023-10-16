Доллар рухнул до 62 рублей: ситуация на валютном рынке ошарашила россиян

Доллар рухнул до 62 рублей: ситуация на валютном рынке ошарашила россиян
Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Все вскоре вернулось в привычное русло

Неожиданные новости пришли в отношении курса американского доллара. Поисковая система Google ошарашила россиян, когда выдала актуальную информацию на вечер 16 октября.

По запросу слова "доллар" в специальном блоке с быстрой информацией о котировках было указано, что курс обрушился до 62 рублей. Хотя до этого он стоил чуть меньше 100 рублей за единицу. 

Скрин Google.com

При этом, согласно официальной информации, никаких обвалов на валютном рынке зафиксировано не было. Российские власти ранее предпринимали меры, чтобы иностранная валюта не ползла вверх. Владимир Путин подписал указ, обязав российские компании сбывать выручку в долларах ради укрепления рубля, но вряд ли бы это привело к таким последствиям в настолько короткие сроки.

Позже, впрочем, ситуацию прояснили. Как оказалось, в системе произошел сбой неизвестного характера, из-за чего доллар неожиданно рухнул до 62 рублей. Сейчас же показываются официальные значения.

Скрин Google.com

Ранее глава Сбербанка Герман Греф предсказал курсу рубля рост и указал, сколько при этом будет стоить доллар.

Источник: Утро.ру
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