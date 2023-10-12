Путин нанес первый удар по доллару: что говорят эксперты

Ситуация может отразиться на простых россиянах

Накануне глава России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские экспортеры обязаны продавать иностранную валюту. Меру многие расценили как удар по доллару ради укрепления курса национальной валюты, и эксперты предупреждают – это лишь первый шаг в долгосрочном плане правительства.

Указ подразумевает, что указанные в перечне экспортеры будут обязаны в определенную дату зачислять на спецсчет сумму в долларах и сбывать ее на внутреннем рынке, сообщает Общественная служба новостей. Объемы выручки для продажи будут устанавливать российские власти.

Решение уже укрепило российскую валюту – на утро курс доллара торгуется в районе 97 рублей впервые с 29 сентября, пишет URA.RU. Однако экономист Александр Исаков предупреждает, что эффект будет иметь лишь временный характер.

"У участников рынка должны вызывать опасения признаки того, что правительство предпочитает меры ограничительного характера, повышению уровня рублевых ставок", – указал он.

В такой ситуации участники рынка, напротив, могут отреагировать закрытием финансовых счетов, что только подстегнет отток капитала из страны. А следовательно – снова ослабит рубль после укрепления.

Эксперт предполагает, что в планах правительства не допустить роста курса доллара выше 100 рублей, и недавний указ Путина является лишь первой мерой расписанной стратегии. Не исключено, что некоторые из них будут касаться запрета на распоряжение валютой для простого населения.

Ранее "Утро.ру" сообщало, что в ЕС разморозили часть российских активов.