Центробанк пообещал россиянам неприятности за "перегрев" ипотеки

Никаких выгодных ставок больше не будет

Центробанк все еще фиксирует признаки "перегрева" на ипотечном рынке. По словам главы финансового регулятора Эльвиры Набиуллиной, выступившей на банковском форуме в Сочи, ипотечный рынок вырос на 30%. За август заемщикам было выдано продуктов ипотечного кредитования на 830 миллиардов рублей.

В ЦБ полагают, что к концу 2023 года темп будет снижен за счет повышения ставок. Набиуллина выразила претензии к банкам, заявив, что предложения с низкими ставками в первые годы кредита сбивают с толку покупателя: тот не понимает, какова будет итоговая стоимость кредита.

В частности, речь идет об ипотечном кредитовании от застройщика с нерыночной ставкой стоимостью до 0,1 процента за счет повышения стоимости самого жилья на 2-030 процентов. Разница затем выплачивается застройщиком банку. Первоначальный взнос, заявила Набиуллина, не может быть использован в качестве комиссии.

Центробанк также намерен принять ограничения в отношении заемщиков с высокой долговой нагрузкой (от 50%). Эта категория, тем не менее, все еще пользуется продуктами, предлагаемыми ипотечным рынком. Таким россиянам было выдано более 60 процентов ипотек по итогам II квартала 2023 года. Ситуация, считает Набиуллина, грозит ипотечным кризисом даже при умеренном падении доходов россиян.

Ранее Набиуллина прогнозировала ипотечный "бум" в 2023 году.