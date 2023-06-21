Россиян ждет ипотечный "бум"

Россиян ждет ипотечный "бум"
Alexander Legky/www.globallookpress.com
Банки бьются в восторге от вырученной прибыли

Объем по выданной ипотеке в РФ бьет годовые рекорды – оборот в стране по итогам текущего года составит более 6 трлн рублей. На полях прошедшего в Петербурге ПМФЭ банковский эксперт Олег Сысуев заявил, что для рынка такие обороты не чреваты какими-либо рисками.

До этого глава Центробанка Эльвира Набиуллина указывала, что финансовый регулятор намерен рассмотреть вопрос о введении количественных ограничений по ипотечному кредитованию для банков для снижения рисков.

Однако председатель ЦБ в тот же момент сообщила, что действующие механизмы регулирования и так достаточно эффективны. За 2021-й год российские банки выдали россиянам ипотек на 5,8 трлн рублей (показатель следующего года оказался уже ниже на 1 триллион), передает "Свободная Пресса".

"Думаю, что если ситуация с регулированием будет такая, как сейчас, то в 2023 году будет рекордная ипотека. В целом по рынку это больше 6 триллионов рублей", – высказался спикер.


Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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