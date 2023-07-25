Инфляция ускоряется: Путин предупредил россиян о проблемах

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Россияне рискуют столкнуться с социальными и экономическими проблемами из-за инфляции, которая в настоящее время проходит умеренно – хотя и ускоряется, указал глава государства Владимир Путин в ходе совещания по вопросам экономики.
Одна из причин инфляции, заявил Путин – отсутствие баланса между предложением и спросом. Первое, утверждает глава государства, явно отстает от второго.
Поэтому, добавил Путин, крайне необходимо поддержать ценовую стабильность в отечественной экономике и обеспечить необходимый баланс между спросом и предложением. Глава государства подчеркнул, что поднимал этот вопрос с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной, однако не стал вдаваться в подробности прошедшей с руководителем регулятора беседы.
Интернет-издание "Подмосковье Сегодня" указывает, что, несмотря на мировой рост цен на пшеницу, Россия избежит подорожания хлеба. По словам экономиста Анастасии Прикладовой, рынок столкнулся с давлением из-за глобального подорожания сырья, однако текущие темпы в стране несоизмеримы с зарубежными – особенно по скорости изменения цен.
На фоне роста инфляции Центробанк продолжает ужесточать проводимую монетарную политику – регулятор поднял ключевую ставку до 8,5 процента годовых.
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