Инфляция ускоряется: Путин предупредил россиян о проблемах

Инфляция ускоряется: Путин предупредил россиян о проблемах
Владимир Путин. Фото: The Kremlin Moscow/www.globallookpress.com
Лидер указал на появившиеся риски

Россияне рискуют столкнуться с социальными и экономическими проблемами из-за инфляции, которая в настоящее время проходит умеренно – хотя и ускоряется, указал глава государства Владимир Путин в ходе совещания по вопросам экономики.

Одна из причин инфляции, заявил Путин – отсутствие баланса между предложением и спросом. Первое, утверждает глава государства, явно отстает от второго.

Поэтому, добавил Путин, крайне необходимо поддержать ценовую стабильность в отечественной экономике и обеспечить необходимый баланс между спросом и предложением. Глава государства подчеркнул, что поднимал этот вопрос с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной, однако не стал вдаваться в подробности прошедшей с руководителем регулятора беседы.

Интернет-издание "Подмосковье Сегодня" указывает, что, несмотря на мировой рост цен на пшеницу, Россия избежит подорожания хлеба. По словам экономиста Анастасии Прикладовой, рынок столкнулся с давлением из-за глобального подорожания сырья, однако текущие темпы в стране несоизмеримы с зарубежными – особенно по скорости изменения цен.

На фоне роста инфляции Центробанк продолжает ужесточать проводимую монетарную политику – регулятор поднял ключевую ставку до 8,5 процента годовых.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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