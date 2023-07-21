Центробанк ошарашил россиян неожиданным решением

Регулятор на этот раз удивил всех

Центробанк России, который последние годы начал следовать ужесточению монетарной политики, решил поднять ключевую ставку – теперь она составляет 8,5 процента. Такой показатель был принят впервые с сентября 2022 года. Сам регулятор объясняет, что причиной оказались повышенные риски, вытекающие из текущих инфляционных процессов.

Основная часть аналитиков ранее считала такую реакцию неизбежной на фоне стремительного падения рубля, хотя многие полагали, что Центробанк сохранит ставку на прежнем уровне в 7,5 процента. Тем не менее, худшим прогнозам было суждено сбыться.

Впрочем, ряд экспертов считал наиболее вероятным сценарий с повышением ставки до 9 процентов.

Регулятор отмечает, что ценовой рост превысил уровень в 4% и в настоящее время продолжает подниматься вверх. Основное производство далеко не в состоянии удовлетворить рост спроса, причем в числе ключевых причин – дефицит ресурсов на рынке труда.

Регулятор также подчеркивает, что с высокой долей вероятности будет принимать решения в сторону дальнейшего повышения ставки из-за пересмотра прогноза по инфляции – она может вырасти до 6,5% в текущем году.

При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина утверждает, что российская экономика, вопреки всем ожиданиям и санкционному давлению, вышла на докризисный показатель, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".