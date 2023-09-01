Центробанк выступил с неприятной новостью для россиян

Регулятор ужесточает кредитную политику

Центробанк не исключает повышения ключевой ставки в сентябре, однако возможно и сохранение текущего уровня ключевой ставки, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

В настоящее время ключевая ставка ЦБ составляет 12%. Набиуллина указала, что на сентябрьском заседании, которое состоится в середине месяца, совет директоров может и повысить ставку для сдерживания инфляции.

Фактически, уточнила Набиуллина, исключать возможность ужесточения политики ЦБ нельзя. Центробанк будет ориентироваться на показатели, которые станут известны к середине месяца – речь идет о данных, отображающих уровень проинфляционных рисков.

При этом председатель регулятора указала, что вероятность снижения ключевой ставки близка к нулю – если ЦБ не увидит, что рост цен идет на спад.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в снижении роли доллара для глобальной экономики хватает усилий основного актора в виде Соединенных Штатов – те, уверен лидер дипломатии РФ, вполне неплохо справляются с такой задачей. Вашингтон не прикладывает никаких усилий для того, чтобы обеспечить своей валюте желаемую роль, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".