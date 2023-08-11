"Заграница смеется": Соловьев набросился на ЦБ из-за обвала рубля

Журналиста не устраивает сложившаяся ситуация

Положение дел в финансовом секторе российской экономики оставляет желать лучшего. Россияне запаслись попкорном и с удивлением наблюдают за скачками курсов валют. Разумеется, волатильность рубля имеет объяснение – серьезное влияние на курсы оказывает ситуация в сфере импорта и экспорта, которая потеряла стабильность после введения санкционных ограничений. Однако, по мнению известного телеведущего Владимира Соловьева, более грамотные действия могли бы спасти финрынок от таких потрясений.



Журналист буквально обрушился на российский Центробанк. Соловьев уверен, что во многом такая нестабильная ситуация в сфере курсов валют произошла из-за "гениальной" политики регулятора. Телеведущий требует, чтобы Банк России взял на себя ответственность и держал ответ перед народом.

"У нас курс так скачет, что над нами вся заграница теперь смеется", – негодует знаменитый журналист.

Владимир напомнил, что сейчас рубль попал в тройку самых слабых валют среди развивающихся стран. По мнению Соловьева, такое развитие событий недопустимо, регулятор должен исправить ситуацию. Кроме того, журналиста раздражает, что никто из высокопоставленных лиц не пытается призвать Центробанк к ответу.



К слову, недавно Ксения Собчак сделала неожиданное признание о Владимире Соловьеве.

