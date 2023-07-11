"Был близким другом": Собчак сделала неожиданное признание о Соловьеве

"Был близким другом": Собчак сделала неожиданное признание о Соловьеве
Журналистка удивлена наличием принципов у коллеги

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНДРЕЕМ ВАДИМОВИЧЕМ МАКАРЕВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНДРЕЯ ВАДИМОВИЧА МАКАРЕВИЧА.

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев вызывает неоднозначную реакцию у Ксении Собчак. В недавней публикации в соцсетях блондинка назвала коллегу "бессовестным человеком инфопространства", но вместе с тем увидела в нем положительные качества. 

Собчак неожиданно призналась, что крайне удивлена наличием у Соловьева принципов, которыми он не поступается. Она вспомнила слова телеведущего о лидере группы "Машина времени" Андрее Макаревиче*. Мол, Владимир Рудольфович отказался говорить об иноагенте-музыканте в негативном ключе, поскольку тот был для него не чужим человеком. "Он был моим близким другом. Я не буду его обсуждать", – процитировала журналиста Ксения. 

Примечательно, что и Макаревич* тоже отказывается как-либо отзываться о Соловьеве. Музыкант тоже называет телеведущего бывшим близким другом. Мужчины, очевидно, отдалились друг от друга из-за разных политических взглядов. 

* Андрей Макаревич внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента, 2.09.2022.

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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