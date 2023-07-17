Путину назвали неожиданный способ спасти рубль от смерти

Надежда еще есть

Укрепление российской валюты нельзя считать безнадежным делом, считает финансовый эксперт Владимир Григорьев, рассказавший, как спасти рубль.

По словам специалиста, российскую валюту можно "отбить" к прежним значениям в отношении доллара/евро лишь по итогам улучшения торгового баланса – фактически, все должно сложиться так, что поступления от экспорта отечественной экономики будут превосходить по значения показатели импорта.

Другой вопрос состоит в том, как добиться этого равновесия. Государства Персидского залива – к примеру, Саудовская Аравия – вновь заявили о намерении снизить добычу нефти. Естественно, она должна вырасти после этого в цене, что и сыграет в некотором роде на пользу российскому экспорту, который должен возрасти в объемах.

Все-таки, рассуждает Григорьев, в стране ползучими, небольшими темпами происходит улучшение баланса экспорта-импорта, поэтому надежду сбрасывать со счетом нельзя.

Неизвестно, как на показателях российской валюты отразится и отказ Кремля от продления зернового соглашения. Как отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня", Москва отказалась давать зеленый свет черноморской инициативе – сделка будет недействительной до тех пор, пока стороны не выполнят условия Кремля, а именно экспорт продовольствия и удобрений, а также подключение Россельхозбанка к SWIFT.