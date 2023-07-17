Путину назвали неожиданный способ спасти рубль от смерти

Путину назвали неожиданный способ спасти рубль от смерти
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool,/www.globallookpress.com
Надежда еще есть

Укрепление российской валюты нельзя считать безнадежным делом, считает финансовый эксперт Владимир Григорьев, рассказавший, как спасти рубль.

По словам специалиста, российскую валюту можно "отбить" к прежним значениям в отношении доллара/евро лишь по итогам улучшения торгового баланса – фактически, все должно сложиться так, что поступления от экспорта отечественной экономики будут превосходить по значения показатели импорта. 

Другой вопрос состоит в том, как добиться этого равновесия. Государства Персидского залива – к примеру, Саудовская Аравия – вновь заявили о намерении снизить добычу нефти. Естественно, она должна вырасти после этого в цене, что и сыграет в некотором роде на пользу российскому экспорту, который должен возрасти в объемах.

Все-таки, рассуждает Григорьев, в стране ползучими, небольшими темпами происходит улучшение баланса экспорта-импорта, поэтому надежду сбрасывать со счетом нельзя.

Неизвестно, как на показателях российской валюты отразится и отказ Кремля от продления зернового соглашения. Как отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня", Москва отказалась давать зеленый свет черноморской инициативе – сделка будет недействительной до тех пор, пока стороны не выполнят условия Кремля, а именно экспорт продовольствия и удобрений, а также подключение Россельхозбанка к SWIFT.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
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