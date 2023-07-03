Кто обвалил рубль: назван главный "враг" России

Рынок решил заработать на страданиях россиян

Экономист Михаил Хазин указал, что растущая доля импорта в обеспечивает спрос в товарах среди россиян. При этом отечественное производство требует инвестиций – таких, в которых бы не было "руки" государства. Пока что поконкурировать с иностранными игроками может разве что "производство гвоздей".

Импортозамещение требует не одну сотню миллиардов – в том числе, и в промышленной сфере. Из-за растущего импорта обесценивается рубль, что приводит и к новым издержкам, и к росту стоимости товаров в магазинах.

Хазин напомнил, что рынок крайне позитивно относится к девальвации: этот процесс позволяет ему повышать цены.

"Девальвируем рубль на 10% – с большой вероятностью получаем рост цен на 12-15 процентов", – пояснил экономист.

Хазин указал, что главные интересанты действуют по схеме, популяризованной еще в 90-е годы. Для бюджета брался курс российской валюты по завешенным показателям, при девальвации получали избыток рубля во время конвертации в доллары, которые были получены в качестве экспортной выручки.

В какой-то степени такие меры поддерживали отечественный экспорт. Однако проблема в том, что основная часть компаний ориентируется на цены Запада. Поэтому при девальвации подскакивает стоимость товара внутри России, подчеркивает специалист.