Режим стремительного падения: почему рубль летит на дно

Сокращение экспортной выручки - не единственная причина

По итогам минувшей пятницы рубль обновил новый минимум в отношении евро\доллара – российская валюта упала до 95,10 руб. к "европейцу" и до 87,57 – к "американцу". Экспортеры сокращают предложение на валюту после завершения налогового периода.

Внешне для рубля все складывается также неблагоприятно. Ко всему примешивается и дефицит государственного бюджета, сезонный спрос на иностранную валюту в летний туристический период, подешевевшая нефть и санкции. Штаты сокращают коммерческие запасы нефти, из-за чего Brent подскочила в цене до 74,2 доллара за баррель. У американцев имеются и позитивные данные о собственном ВВП за III квартал.

Американский ВВП растет, опережая ожидания (на два процента в годовом исчислении против предполагаемого 1%). А первичных заявок на пособие по безработице стало меньше на 26 тысяч, передает "Прайм".

К тому же, валютная выручка для РФ сокращается. Валюта "уезжает" из России, вывозимая частными лицами и компаниями. Иностранный бизнес сворачивает в стране свою деятельность.

"Ведомости" пишут, ссылаясь на опрошенных экспертов, что в конце июня на отечественный рынок стали давить последствия, связанные с демаршем одной небезызвестной ЧВК.