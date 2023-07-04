Центробанк нашел объяснение аномальному падению рубля

Центробанк нашел объяснение аномальному падению рубля
Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
Во всем надо винить дешевую нефть

Центробанк считает, что никаких рисков, которые могут быть в связи с ускорением инфляции, нет. По словам заместителя главы регулятора Ксении Юдаевой, уже в 2024 году инфляция вернется к показателям в 4%, хотя темп роста цен в России за май ускорились до двух с половиной процентов, а в конце июня подскочили еще до 3,2%.

Представитель ЦБ, однако, пытается внушить оптимизм. При этом Юдаева указывает, что регулятор будет пересматривать собственные прогнозы. Текущая ситуация же, с ее точки зрения, явно располагает к ситуативно положительной динамике. 

Зампред Центробанка назвала ключевым фактором снижения курса рубля изменение торгового баланса – в частности, в сравнении с 2022-м годом, сальдо сильно сжалось. Причиной Юдаева назвала падение экспортной выручки из-за удешевления сырья. 

МИР 24 отмечает, что на Мосбирже рубль побил антирекорд с конца марта 2022 года в отношении евро – в полдень валюта торговалась за 98,01 руб.

Источник: Прайм ✓ Надежный источник
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