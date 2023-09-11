Озвучены объемы "серого" экспорта топлива из России

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Представители главного энергетического ведомства нашей страны заявили, что с начала текущего года с территории Российской Федерации по "серым" схемам было экспортировано несколько миллионов тонн топлива.
Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", в самое ближайшее время эксперты Минэнерго проанализируют ситуацию и ограничат "серый" экспорт энергетических ресурсов.
К слову, ранее стало известно, что биржевая стоимость дизельного топлива в европейской части нашей страны превысила планку в 71 тысячу рублей за тонну. Об этом сообщает телеканал RT.
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