Озвучены объемы "серого" экспорта топлива из России

Профильное министерство возьмет ситуацию на контроль

Представители главного энергетического ведомства нашей страны заявили, что с начала текущего года с территории Российской Федерации по "серым" схемам было экспортировано несколько миллионов тонн топлива.



Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", в самое ближайшее время эксперты Минэнерго проанализируют ситуацию и ограничат "серый" экспорт энергетических ресурсов.



К слову, ранее стало известно, что биржевая стоимость дизельного топлива в европейской части нашей страны превысила планку в 71 тысячу рублей за тонну. Об этом сообщает телеканал RT.

