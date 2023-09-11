Озвучены объемы "серого" экспорта топлива из России

Профильное министерство возьмет ситуацию на контроль

Представители главного энергетического ведомства нашей страны заявили, что с начала текущего года с территории Российской Федерации по "серым" схемам было экспортировано несколько миллионов тонн топлива.

Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", в самое ближайшее время эксперты Минэнерго проанализируют ситуацию и ограничат "серый" экспорт энергетических ресурсов.

К слову, ранее стало известно, что биржевая стоимость дизельного топлива в европейской части нашей страны превысила планку в 71 тысячу рублей за тонну. Об этом сообщает телеканал RT.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник

Опустили до шаурмы: что стало с потерявшей миллионы в России Лободой

Певица побирается по сомнительным заведениям

Как Пугачева: 63-летняя актриса Руденко о браке с классным в койке ровесником сына

Личная жизнь звезды театра им. Маяковского

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей