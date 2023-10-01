Центробанк РФ нанес ответный удар по SWIFT

Использовать систему в стране не собираются

Сегодня, 1 октября, вступил в силу запрет российского регулятора на использование зарубежных систем передачи банковских сообщений для переводов внутри страны. Теперь транзакции будут проходить исключительно через отечественные аналоги. Такое решение стало ответным ударом Центробанка РФ по SWIFT.

При этом требование не распространяется на трансграничные переводы, а также на случаи передачи информации в рамках платежной системы в целях рассмотрения заявлений клиентов по операциям с использованием электронных средств платежа.

Российская СПФС появилась несколько лет назад в качестве ответа на первые западные санкции, введенные против России после присоединения Крыма. Она позволяет передавать финансовые сообщения внутри страны и за ее пределами. По данным на 2023 год, система насчитывает более 500 участников. К SWIFT, в свою очередь, подключены более 11 тысяч финучреждений по всему миру.

Ранее руководитель ВТБ Андрей Костин заявил, что Россия должна "убить" SWIFT на международной арене, и назвал это "достаточно несложным" процессом.