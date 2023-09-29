Убить SWIFT: в России готовы к жесткому удару по Западу

Убить SWIFT: в России готовы к жесткому удару по Западу
Фото: www.unsplash.com
Глава ВТБ требует разделаться с платежной системой

Долгое время западные страны использовали захватившую весь мир международную платежную систему SWIFT в качестве инструмента давления и шантажа против России. Такое положение дел давно надоело нашей стране. С суровым заявлением по поводу платежной системы выступил руководитель ВТБ Андрей Костин.

Известный банкир подчеркнул, что пора прекратить разговоры по поводу этой системы и жестко с ней разделаться. Эксперт по финансам считает, что для нашей экономики значительно выгоднее просто уничтожить эту систему во всех операциях. Давно пора полностью переходить на международные расчеты в национальных валютах.

"SWIFT – его надо убить для наших расчетов, это дело достаточно несложное", – подчеркнул Костин.

Банкир обратил внимание, что многие игроки международной арены уже обращаются к возможности рассчитываться с другими странами в нацвалютах. Речь идет об Индии, Китае, Индонезии, ряде арабских и африканских государств. Костин уверен, что процесс отказа от набившей оскомину системы SWIFT необратим.

Кстати, недавно появилась информация, что в Организации Объединенных Наций готовы снова подключить Россию к SWIFT.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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