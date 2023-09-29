МИД ответил на скандальные слова Токаева о санкциях против России

МИД ответил на скандальные слова Токаева о санкциях против России
Касым-Жомарт Токаев. Фото: IMAGO/Bernd Elmenthaler/www.globallookpress.com
Москва не желает ссор

Москва рассчитывает на дальнейшее эффективное взаимодействие и сотрудничество с Астаной без негативного вмешательства извне. Российские власти рассчитывают, что позиция казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева по санкциям не окажет никакого влияния на отношения между двумя соседями, заявили в МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия готова в дальнейшем работать с Казахстаном по недопущению развития негативного воздействия на "добрососедские связи" – иными словами, Кремль не желает подрывать отношения с соседней страной, с которой сохраняет торговые и экономические связи, представляющие взаимную выгоду.

Таким образом в МИД отреагировали на слова Токаева, ранее заявившего в ходе пресс-конференции с Олафом Шольцем, что Астана готова соблюдать санкционный режим в отношении РФ и не допустит его нарушения.

А российский парламентарий Алексей Чепа заявил, что таким образом Токаев, по его словам, пытается заигрывать с Западом, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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