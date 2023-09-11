В Казахстане взвыли из-за последствий подлого удара по России

В Казахстане взвыли из-за последствий подлого удара по России
Фото: www.unsplash.com
Москва продолжает выстаивать в экстремальных условиях

Наша страна остается так называемым козлом отпущения для зарубежных государств. Беспрецедентное санкционное давление на Российскую Федерацию сказывается и на других странах. Так, в Казахстане опасаются последствий, которые необратимо наступят из-за антироссийской политики коллективного Запада.

Череда подлых ударов США и Европы по Москве ставит перед собой цель подорвать экономическую стабильность в нашей стране. Именно поэтому западные государства вводят бесконечное множество санкционных ограничений. В Астане отметили, что последствия таких рестрикций могут быть весьма ощутимыми для Казахстана.

Речь идет о том, что, по всей видимости, у страны возникнут серьезные проблемы в дальнейшей эксплуатации военной техники российского и советского производства. Обычно поставки нашего вооружения подразумевают также дальнейшее техническое обслуживание в виде предоставления необходимых запчастей и так далее. Из-за санкций могут быть серьезные трудности с выполнением этого пункта.

"Поставка комплектующих и запасных частей практически приостановлена", – с тревогой отметили в Астане.

К слову, ранее неожиданный удар по России нанес Узбекистан.

Источник: Минцифры Казахстана ✓ Надежный источник
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