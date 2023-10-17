В МИД заявили о полной деградации политического класса в Европе

Резолюция ПАСЕ, призывающая российского лидера Владимира Путина признать нелегитимным главой государства после завершения его полномочий в следующем году на посту президента – один из элементов информационной войны, которая ведется против Российской Федерации. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Дипломат указала, что речь идет об вмешательстве во внутрироссийские дела, предпринятом недружественными государствами. В действительности же принятый в ПАСЕ документ не обладает никакой юридической силой.

Захарова добавила, что призывы антироссийского содержания в документе является фактическим доказательством истинного уровня политической культуры и аналитики на Западе.

Дипломат добавила, что объективности от людей, который считают украинский режим "демократией", ждать наивно. Все решения в Страсбурге в подобном ключе говорят о деградации не только ПАСЕ но и всего политического класса на Западе.

Ранее обозреватель The American Conservative Питер ван Бурен призвал Белый дом раскрыть истинное положение дел на Украине и рассказать американцам о действительной степени готовности ВСУ к контрнаступлению, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".