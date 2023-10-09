Россия отвернулась от Армении после скандального решения Еревана

Действия бывшей советской республики сильно портят отношения между странами

В последнее время Ереван позволяет себе весьма резкие заявления в адрес Москвы. Дошло до того, что Армения решила присоединиться к Римскому статуту Международного уголовного суда. В главном внешнеполитическом ведомстве нашей страны подчеркнули, что такой шаг является крайне недружественным.



С заявлением выступил замруководителя российского МИД Михаил Галузин, сообщает информационный ресурс URA.RU. Высокопоставленный дипломат заявил, что после такого шага российский кабинет министров отказался заключать двустороннее соглашение с республикой. Как известно, досудебная палата МУС ранее выдала "ордер на арест" Владимира Путина.



Представитель главного внешнеполитического ведомства России подчеркнул: Москва до последнего считала, что ереванская администрация все же не станет ратифицировать Римский статут, однако Армения решила пойти на недружественный шаг.



Также дипломат дал комментарий по поводу конфликта между Арменией и Азербайджаном. Замруководителя МИД подчеркнул, что Россия может обсуждать пути урегулирования конфликтной ситуации вместе с Соединенными Штатами Америки и Европейским союзом, но на "определенных условиях". Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".



К слову, недавно глава России Владимир Путин ответил на обвинения в "предательстве Армении".

