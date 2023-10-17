Минфин впервые пригрозил Западу ответом на заморозку активов

В ведомстве заявили, что готовы ответить тем же

Москва может дать Западу зеркальный ответ после использования недружественными государствами доходов, приобретенных вследствие инвестирования активов, незаконно конфискованных у России. С таким заявлением выступил глава Минфина Антон Силуанов.

Министр уточнил, что у России имеются аналогичные рычаги давления – у Москвы также заморожены средства, причитающиеся РФ в соответствии с ее облигациями и обязательствами перед партнерами из недружественных государств.

"Тогда мы так же будем поступать и в этом случае", – высказался Силуанов.

Таким образом министр прокомментировал новость о вероятном использовании доходов от инвестирования заблокированных активов РФ Западом для финансирования Украины.

Актуальная сумма замороженных Западом средств была озвучена российским Центробанком в ноябре прошлого года – в тот момент она превышала 280 млрд рублей. Как отметил глава финансового ведомства, использование российских международных резервов остается на совести тех, кто уполномочен на Западе принимать соответствующие решения.

Фактически, подчеркнул Силуанов, золотовалютные резервы России были конфискованы Западом, что в итоге обрушило доверие к его институтам.

С прошлого года украинская сторона сама безуспешно пытается добиться от Запада передачи всех средств из замороженных российских резервов.