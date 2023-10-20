МОК резко ответил Путину на обвинения в дискриминации спортсменов из России

МОК резко ответил Путину на обвинения в дискриминации спортсменов из России
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
В комитете заявили, что все шаги оправданы и заслужены

Международный олимпийский комитет отреагировал на высказывание российского лидера Владимира Путина о практике дискриминации атлетов из РФ и Белоруссии по этническим признакам.

Ранее глава государства в ходе выступления на одном из спортивных форумов назвал запрет на участие россиян в состязаниях на мировом уровне этнической дискриминацией. Путин добавил, что участие в Олимпиаде ныне является не заслуженным правом по итогам спортивных достижений, а привилегированным правом, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня". МОК, в свою очередь, выдает путевки на соревнования в качестве "политических жестов", считает глава РФ.

В комитете заявили, что отвергают заявление Путина, а строгие условия для участия атлетов из России и Белоруссии в соревнованиях международного уровня вполне соответствуют Олимпийской хартии. Более того, МОК считает такие условия заслуженными, так как они выдвинуты в качестве реакции на "нарушение хартии" Москвой и Минском.

Напомним, в прошлом году МОК рекомендовал спортивным федерациям отказывать в допуске к соревнованиям россиянам и белорусам, сославшись на необходимость защитных мер. Спустя год в комитете выпустили рекомендацию, по которой федерации могут давать разрешение атлетам из России, если те не выражают поддержку специальной операции на Украине.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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