Исинбаева решила извиниться после отказа быть вместе с МОК

Исинбаева решила извиниться после отказа быть вместе с МОК
Фото: соцсети
Чемпионка старается не привлекать к себе внимание после скандала

Знаменитая спортсменка Елена Исинбаева, которую раньше безмерно любили и уважали на Родине, теперь не пользуется былой популярностью у россиян. Все произошло после заявления в соцсетях, где она открестилась от своего российского прошлого. 

Народу подобное на понравилось. Особенно в свете того, что чемпионка долгое время поддерживала Кремль, называла себя настоящей патриоткой и пользовалась всеми привилегиями, которые дает высокий и почетный статус. Но после февральских событий она неожиданно стала "человеком мира". 

Сейчас же Исинбаева живет в Испании и продолжает оставаться членом МОК. После всех проверок организация вынесла вердикт, что не будет отстранять ее от должности, поскольку спортсменка не поддерживает СВО и не имеет контракта с российской армией. 

Первое ее публичное появление среди членов Международного олимпийского комитета после скандала должно было состояться в воскресенье, 15 октября. Организация собрала 141-ю сессию в Мумбаи, но российская спортсменка там так и не появилась. Как и ее коллега Шамиль Тарпищев.

"Исинбаева и Тарпищев являются единственными россиянами – членами МОК", – напоминают СМИ.

По словам гендиректора Кристофа де Кеппера, Елена Исинбаева решила извиниться после отказа быть вместе с МОК на мероприятии. Свои объяснения она передала в письменном формате, но точное содержание он уточнять не стал. Аналогичный шаг сделал и Тарпищев. 

Ранее российская спортсменка резко высказалась о заявлениях Елены Исинбаевой.

Источник: РИА "Новости"
По теме

В армию на общих основаниях: раскрыта судьба переехавших в Израиль россиян

Еврейское государство оказалось в сложной ситуации

Почему Наташа Королева решилась на развод: русские женщины такое не терпят

Знаменитость проявила характер

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей