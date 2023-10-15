Чемпионка старается не привлекать к себе внимание после скандала

Знаменитая спортсменка Елена Исинбаева, которую раньше безмерно любили и уважали на Родине, теперь не пользуется былой популярностью у россиян. Все произошло после заявления в соцсетях, где она открестилась от своего российского прошлого.

Народу подобное на понравилось. Особенно в свете того, что чемпионка долгое время поддерживала Кремль, называла себя настоящей патриоткой и пользовалась всеми привилегиями, которые дает высокий и почетный статус. Но после февральских событий она неожиданно стала "человеком мира".

Сейчас же Исинбаева живет в Испании и продолжает оставаться членом МОК. После всех проверок организация вынесла вердикт, что не будет отстранять ее от должности, поскольку спортсменка не поддерживает СВО и не имеет контракта с российской армией.

Первое ее публичное появление среди членов Международного олимпийского комитета после скандала должно было состояться в воскресенье, 15 октября. Организация собрала 141-ю сессию в Мумбаи, но российская спортсменка там так и не появилась. Как и ее коллега Шамиль Тарпищев.

"Исинбаева и Тарпищев являются единственными россиянами – членами МОК", – напоминают СМИ.

По словам гендиректора Кристофа де Кеппера, Елена Исинбаева решила извиниться после отказа быть вместе с МОК на мероприятии. Свои объяснения она передала в письменном формате, но точное содержание он уточнять не стал. Аналогичный шаг сделал и Тарпищев.

Ранее российская спортсменка резко высказалась о заявлениях Елены Исинбаевой.