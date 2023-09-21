Российские власти призвали к ответу отрекшуюся от Путина Исинбаеву

Российские власти призвали к ответу отрекшуюся от Путина Исинбаеву
Фото: kremlin.ru
Некоторые не до конца понимают мотивов чемпионки

Журналисты обратили внимание, что со страницы Елены Исинбаевой после череды скандалов пропала фотография с президентом России Владимиром Путиным. Снимок был сделан в 2014-ом году во время Олимпиады в Сочи, а опубликован в соцсетях спортсменки в 2017-ом, когда она сообщила о присоединении к Putin Team.

Мимо подобной выходки не смогли пройти представители российской власти. Они призвали Исинбаеву к ответу после того, как прыгунья публично отреклась от Путина. 

Первой отреагировала депутат Светлана Журова. Сперва она отметила, что зарубежные соцсети в России заблокированы и найти там что-то крайне трудно. Затем она предположила, что фото на странице Исинбаевой могло и не быть. И, в конце концов, она допускает, что аккаунт спортсменки был взломан.

"Я хотела бы от нее услышать какие-то объяснения, потому что уже пора – ну, правда. Ведь у нее уже не первый случай подобный", – приводит ее слова Общественная служба новостей.

Депутат Дмитрий Свищев выразил похожую точку зрения. По его мнению, странно, что Исинбаева делает такие поступки скрытно – лучше бы она взяла и один раз разложила бы свою позицию по полочкам, чтобы не было вопросов.

"Когда ей было выгодно, она контактировала со всеми – и с президентом, и на форуме, получала призы и государственные награды, вплоть до квартир и машин. И сейчас совершает поступок, который даже не может совершить. Пусть найдет в себе силы и расскажет, что за причины", – поделился он.

Как напоминает телеканал "360", в начале сентября МОК принял решение оставить спортсменку в составе специализированной комиссии. Ранее в ее отношении проводилась проверка из-за возможной связи с российским Минобороны. 

Некоторое время назад спортсменка высказалась в соцсетях об обидчиках и пожелала "закрыть им рот".

Источник: News.ru
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