В России оценили шансы выгнать Исинбаеву из МОК

Спортсменка потеряла доверие поклонников

Российская прыгунья Елена Исинбаева в последнее время переживает нелегкие времена из-за гнета бывших соотечественников. Россияне ополчились против своего бывшего кумира из-за того, что она уехала жить в Испанию, да еще и работает в недружественном МОК. Фигуристка Татьяна Навка пыталась защитить коллегу и напоминала россиянам о том, как много сделала Исинбаева для России и нашего спорта, но все тщетно. Прыгунью люто возненавидели и продолжают травить в Сети.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Светлана Журова рассказала, почему Елена Исинбаева продолжает оставаться в числе спортсменов МОК. По ее словам, прыгунью невозможно выгнать из комитета, как бы этого не хотелось некоторым критикам.

"В Комиссию спортсменов МОК она попала по результатам голосования спортсменов. Елена избиралась не по квоте России. И мы не можем отозвать ее никаким образом", – заявила парламентарий.

Исинбаева может прекратить работу в МОК только когда по документам истекут ее полномочия. Напомним, прыгунью избрали в МОК еще в 2016 году. Срок ее службы в организации составляет восемь лет.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что МОК вынес вердикт по членству Исинбаевой.