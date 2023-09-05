МОК вынес вердикт по членству Исинбаевой

В отношении спортсменки проводилась проверка

Международный олимпийский комитет опубликовал на своем сайте полный список членов комиссии. Всего в него вошло почти 600 человек, среди которых, вопреки скандалу, оказалась российская легкоатлетка Елена Исинбаева. Документ доступен на сайте организации.

Ранее МОК начал проверку в отношении спортсменки после ее политического заявления в соцсетях. Комиссия по этике после нескольких недель вынесла вердикт, что Исинбаева не заключала контракта с ВС РФ или другими российскими силовыми ведомствами, а также не выступала в поддержку украинского конфликта.

Исинбаева была избрана в МОК в 2016-ом году. Также вместе с ней в списке значится еще один россиянин – глава Федерации тенниса Шамиль Тарпищев. Еще в прошлом году организация утверждала, что не будет изгонять российских граждан из комиссии, поскольку в данной ситуации они не являются представителями своих стран.

Ранее Елену Исинбаеву оскорбило, что ее не внесли в список 40 самых значимых женщин в легкой атлетике. Она сделала громкое заявление по этому поводу в соцсетях.