Взбесившаяся Исинбаева захотела "закрыть обидчикам рот"

Взбесившаяся Исинбаева захотела "закрыть обидчикам рот"
Елена Исинбаева. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Спортсменка опубликовала стихотворение, отражающее состояние ее души

Скандал с прыгуньей Еленой Исинбаевой не сбавляет оборотов – на этот раз высказалась сама олимпийская чемпионка, выбрав лучшее оружие против всех хейтеров – пронзающий душу глагол. Спортсменка опубликовала стихотворение в социальных сетях, выразив все, что думает по поводу своих обидчиков.

Все началось с того, что Елена сообщила о возвращении на работу в МОК, выпивший немало крови у российских спортсменов. Тогда же Исинбаева заявила, что Международный олимпийский комитет не сомневается в ее репутации – и никакие санкции ей не грозят.

Ну а завершила спортсменка свои слова важным уточнением, которое многие сочли реверансом в сторону западной структуры: воинские звания в армии РФ у Елены номинальны, и ни в каких вооруженных силах она не состоит.

И вот, пару часов назад, после массовых возмущений и переименований стадиона в Дагестане, который ранее носил ее имя, Исинбаева опубликовала стихотворение, в котором автор призывает гордо держать голову, пока ненавистники "бросают камни".

"И пусть легко тебя обидеть, пусть бьют, когда совсем не ждешь, запомни, что судьба все видит – обидчикам закроет рот", – написала Елена на своей странице в соцсетях.

Кстати, МОК уже опубликовал список всех тех, кто войдет в комиссию. К неудовольствию ждущих расплаты патриотично настроенных общественников, Исинбаева оказалась в этом списке.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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