Исинбаевой припомнили выпад в адрес родного города

Спортсменка сохранила должность в МОК

Еще совсем недавно 28-кратная мировая рекордсменка Елена Исинбаева считалась одной из самых уважаемых в России живых легенд спорта. Прыгунья с шестом пользовалась настолько большим авторитетом среди народа, что была приглашена в государственную комиссию по разработке основного закона страны.

Однако недавно спортсменка, представляющая Россию как на международной арене, так и во внутренней политике приняла решение сбежать из страны. И вновь оказалась в эпицентре громких скандалов.

В социальных сетях заслуженному мастеру спорта припомнили все неоднозначные высказывания, включая выпад в адрес малой родины. Елена Исинбаева родилась в Волгограде, однако публично отзывалась о городе-герое довольно нелестно.

"Что делать здесь, в городе, когда у нас просто нищий Волгоград?", – задавалась вопросом Елена Исинбаева.

Что сделала лично она для развития родного края, будучи общественным деятелем, вхожим во властные кабинеты? Этот вопрос простые россияне задают друг другу сегодня. При этом спустя время она признавала, что получила за свое высказывание сполна, но менять точку зрения после этого не намерена.

Кроме того, патриотично настроенные граждане ополчились против спортсменки из-за того, что она, сбежав в Испанию, сохранила должность в МОК, который сегодня действует против России. Однако прославленный тренер Татьяна Тарасова неожиданно встала на защиту Елены Исинбаевой.