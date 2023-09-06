Заслужила себе место в МОК: Тарасова неожиданно встала на защиту Исинбаевой

Тренер по фигурному катанию уверена, что спортсменка не обращает внимание на грязь в свою сторону

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на ситуацию вокруг олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой, сохранившей своей место в комиссии МОК.

Напомним, днем ранее появилась новость, что российская чемпионка мира в прыжках с шестом сохранила место в составе комиссии МОК.

По словам Тарасовой, ничего предосудительного в этом нет – Исинбаева отличается в спортивном мире и интеллектом, и образованностью. И вряд ли в принципе будет обращать внимание на все, что могут про нее писать медиа.

"Она не будет обижаться на все, что про нее писали в медиа", – высказалась заслуженный тренер для "Спорт-Экспресс".

Напомним, двухкратная олимпийская чемпионка сохраняет членство в МОК на протяжении семи лет. В 2016 году ее кандидатура в комиссию была выбрана на восьмилетний срок.

После скандального заявления о фиктивности своего воинского звания в рядах ВС РФ представители МОК инициировали проверку в отношении Исинбаевой – комиссия по этике установила, что российская спортсменка не заключала контрактов с российской армией, а также не высказывалась по поводу украинского конфликта. А дагестанская администрация тем временем уже успела принять меры – глава региона Сергей Меликов добился переименования местного стадиона, названного в ее честь.