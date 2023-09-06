Заслужила себе место в МОК: Тарасова неожиданно встала на защиту Исинбаевой

Курс рубля
- Раскрыт серьезный удар по России из-за ослабления курса рубля
- Россияне неожиданно отреагировали на обвал рубля
- Рублю предрекли новый обвал: все отразится на простых россиянах
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на ситуацию вокруг олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой, сохранившей своей место в комиссии МОК.
Напомним, днем ранее появилась новость, что российская чемпионка мира в прыжках с шестом сохранила место в составе комиссии МОК.
По словам Тарасовой, ничего предосудительного в этом нет – Исинбаева отличается в спортивном мире и интеллектом, и образованностью. И вряд ли в принципе будет обращать внимание на все, что могут про нее писать медиа.
"Она не будет обижаться на все, что про нее писали в медиа", – высказалась заслуженный тренер для "Спорт-Экспресс".
Напомним, двухкратная олимпийская чемпионка сохраняет членство в МОК на протяжении семи лет. В 2016 году ее кандидатура в комиссию была выбрана на восьмилетний срок.
После скандального заявления о фиктивности своего воинского звания в рядах ВС РФ представители МОК инициировали проверку в отношении Исинбаевой – комиссия по этике установила, что российская спортсменка не заключала контрактов с российской армией, а также не высказывалась по поводу украинского конфликта. А дагестанская администрация тем временем уже успела принять меры – глава региона Сергей Меликов добился переименования местного стадиона, названного в ее честь.
Источники выдали информацию
Контрнаступление ВСУ безуспешно длится уже четвертый месяц