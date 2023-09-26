Олимпийская чемпионка призвала Исинбаеву "закрыть рот"

И заявила, что никогда не поймет решения прыгуньи

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась по поводу ситуации вокруг олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой, которая объявила, что возвращается к работе в составе МОК, обложившим российских спортсменов санкциями с запретом выступать в международных соревнованиях с национальным флагом.

Лыжница заявила, что не собирается совершать попыток понять Исинбаеву в ее высказываниях, а также разбираться в причинах, по которой та совершила соответствующий выбор. После того, как Елена отреклась от ЦСКА (прыгунья заявила, что ее нахождение в составе ВС России было номинальным), трехкратная олимпийская чемпионка Вяльбе заявила, что не в силах понять коллегу.

Заслуженная спортсменка указала, что в таком случае олимпийские медали Елены также можно считать "номинальными".

"Пускай закроет свой рот", – посоветовала Вяльбе легкоатлетке, добавив, что Исинбаевой необходимо теперь радоваться жизни в Испании.

В родной стране положение Елены было достаточно привилегированным – спортсменку встречали с почестями, как и полагалось относиться к олимпийской чемпионке. За пределами России, добавила Вяльбе, о таком не придется даже мечтать.

Кстати, после массового возмущения Исинбаева опубликовала стихотворение, в котором автор пророчит, что рано или поздно судьба "закроет рот" всем обидчикам.