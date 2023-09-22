Будет ли Исинбаева 2.0: что известно о политической позиции Тутберидзе

Будет ли Исинбаева 2.0: что известно о политической позиции Тутберидзе
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Тренер старается не высказываться на острую тему

После начала СВО стало критически важным то, что публичный человек думает о происходящем. От политической позиции зависит многое, в том числе будет ли у него работа в стране. Однако некоторые знаменитости не стали открыто высказываться о происходящем, после чего некоторые стали обвинять их в желании усидеть на двух стульях.

Особо громким оказался скандал с Еленой Исинбаевой. Спортсменка активно строила политическую карьеру в России, получая воинские звания, а также старалась сохранить места в международных организациях. За особые олимпийские заслуги в честь чемпионки даже называли стадионы, которые, впрочем, решили переименовать сразу после того, как она открестилась от России и связи с президентом страны.

Некоторое время назад она удалила фото с Владимиром Путиным из своих соцсетей, после чего ее призвали к ответу представители российской власти. Похожая ситуация произошла и со знаменитым тренером Этери Тутберидзе, которая удалила совместные фото с российским лидером из своих соцсетей после начала СВО. Также она отказалась приходить на церемонию награждения в Кремле.

Коллеги посчитали, что эти поступки стали проявлением политической позиции Тутберидзе. И посоветовали ей одуматься, чтобы потом не было за них стыдно. Сама тренер это никак не комментировала.

Масла в огонь подливает ситуация с ее дочерью Дианой Дэвис и ее партнером Глебом Смолкиным, которые перешли в состав грузинской сборной. Спортсмены выплатили России компенсацию за подготовку, что происходило в истории фигурного катания нечасто. 

Тем не менее, проблем с отношениях с российской властью у Тутберидзе, судя по всему, нет. Она активно принимает участие в контрольных прокатах российской сборной в Москве, а недавно посетила открытие Центра фигурного катания, названного в ее честь. Об этом сообщал телеканал "360"

Источник: Утро.ру
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