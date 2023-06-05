"Не было стыдно": Тутберидзе раскрыла свое отношение к Путину

Знаменитость подозревают в плохом отношении к власти в стране

После начала российской спецоперации на Украине Этери Тутберидзе сразу же удалила посты и фотографии, на которых фигурировал Владимир Путин. Тренер позже заявила, что ее взломали, из-за чего со страниц исчезли различные важные для нее публикации. С тех пор она хранила молчание о том, что происходит в политической жизни России.

Однако некоторые полагают, что произошедшее в марте 2022 года является наглядным проявлением позиции Тутберидзе. К примеру, тренер дважды проигнорировала церемонии в Кремле, где ее собирался лично наградить президент. Президент "Самбо-70" Ренат Лайшев считает, что такой поступок стал большой ошибкой для нее.

"Как бы потом Тутберидзе не было стыдно за всякие разные действия", – отметил он.

Лайшев отдельно подчеркнул, что все проблемы страны являются временными. И лучше обращать внимание на то, каких успехов удалось достичь России в фигурном катании, а не на политическую позицию тренеров.

При этом он подчеркнул, что Плющенко, по сравнению с Тутберидзе, продемонстрировал себя в этом вопросе с лучшей стороны.