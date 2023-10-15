Винер публично врезала журналистке: взбесили вопросом

Тренер не стала сдерживать эмоции

Об огненном нраве Ирины Винер известно многим, но, как правило, ей резкое поведение прощают всегда из-за выдающихся заслуг в спорте и воспитание чемпионов, которые регулярно приносили России золотые медали. Заслуженный тренер пользуется любовью и уважением россиян, а журналисты всегда знают, что беседовать с ней бывает непросто.

Некоторое время назад Винер давала интервью, где ей задавали вопросы околополитического характера. В ответ она заявила, что если еще раз услышит что-то подобное, то встанет и больше разговаривать с ними никогда не будет, ведь такие беседы портят ей настроение. И хотя издание было невероятно авторитетное, тренер могла себе это позволить, не опасаясь за свою репутацию – ее почетный статус в России буквально непререкаем.

На минувшей неделе Ирина Винер снова решилась поговорить с журналистами. Ее захотели спросить о ситуации с Еленой Исинбаевой, которую МОК отказался выгонять из состава комиссии. И таким вопросом заслуженного тренера невероятно взбесили.

"Ничего на эту тему говорить не буду. Оставьте меня в покое со своими провокационными вопросами, молодушка!", – заявила Винер и публично врезала журналистке по микрофону.

Больше спрашивать ничего по поводу Исинбаевой у нее не стали.

Ранее сообщалось, что легкоатлетка решила извиниться за отказ быть вместе с МОК.