Гимнастка избила тренера перед Олимпиадой после одного решения Винер

Гимнастка избила тренера перед Олимпиадой после одного решения Винер
Дарья Дмитриева. Фото: Alexander Chernykh/www.globallookpress.com
Спортсменка вспоминает случай 11-летней давности

Медалистка Олимпиады-2012, серебряный призер ОИ в художественной гимнастике Дарья Дмитриева призналась, что проявила крайне неспортивное поведение и несколько раз ударила своего личного тренера Ольгу Буянову. Инцидент произошел перед Олимпиадой в Лондоне.

Дарья рассказала, что сомневалась в собственных силах перед лондонской Олимпиадой. Ирина Винер решила вызвать в команду российской сборной Александру Меркулову, что сильно разозлило Дмитриеву. Решение тренера сильно разочаровало спортсменку, и та затаила злобу.

На сборах в Хорватии Дарья сильно поскандалила с Буяновой – последняя, со слов гимнастки, давила на нее и кричала, не желая выходить из чужого номера. Дарья, сорвавшись, начала бить тренера. Ольга спустя некоторое время просто ушла.

"Я была уверена, что это конец – надо возвращаться с Иркутск", – призналась Дмитриева.

Ольга же повела себя как настоящий профессионал, забыв о произошедшем – хотя синяки на ее руках напоминали о злополучной стычке, отмечает "Общественная служба новостей". На сборах стало известно, что Дарья выступит на Олимпиаде. Спортсменка принялась в слезах извиняться за содеянное.

"Ни одного дня больше не тренировалась плохо", – добавила Дарья.

До этого мы писали о срыве Александры Трусовой на зимней Олимпиаде – фигуристка пришла в ярость от второго места и оттолкнула тренера, который попытался ее успокоить.

Ранее в НХЛ опубликовали рейтинг лучших вратарей – три первые строчки в списке заняли россияне, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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